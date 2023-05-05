Энергодар, Запорожская область, 5 мая, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Формирование штата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) планируется закончить к осени 2023 года. Об этом 5 мая рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

РИА Новости Запорожская АЭС

«Я думаю, что к осени мы завершим формирование коллектива», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что на данный момент соглашения с владеющей АЭС компанией заключили свыше трёх тыс. работников. Ранее Карчаа заявлял, что штат станции должен быть увеличен на 1,2 тыс. человек до конца апреля — начала мая текущего года, так как по стандартам России для работы АЭС необходимо от 5 тыс. до 6 тыс. человек при запуске всех шести энергоблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Киев намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, чтобы появилась возможность форсировать Днепр и захватить ЗАЭС. Он уточнил, что в регионе установилась сухая погода и поэтому есть надежда на стабилизацию уровня воды в водохранилище.