Уральский мобильный оператор «Мотив» начал судебную тяжбу с Ericsson из-за санкций

Москва, , 08:32 — REGNUM Отказ компании Ericsson оказывать техподдержку стал поводом для подачи судебного иска уральским мобильным оператором «Мотив». Шведский производитель телеком-оборудования отказался от выполнения условий договора в одностороннем порядке, уточнили 5 мая в пресс-службе оператора «Мотив».

Сотовая связь (сс) Fotorech

Уточняется, что компания «Екатеринург-2000» (юридическое лицо уральского мобильного оператора сотовой связи «Мотив») подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к АО «Эрикссон корпорация» (Ericsson). Как пояснил представитель истца, компания использовала оборудование Ericsson при развертывании своей сети и заключила долгосрочный договор техподдержки.

Ericsson, ссылаясь на антироссийские санкции, в одностороннем порядке отказалась исполнять условия договора. Исковое заявление было принято к производству, согласно картотеке суда, в феврале текущего года. Назначена дата судебного разбирательства, заседание запланировано на 4 июня.

Ericsson объявила о приостановке поставок в Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине, а весной приостановила бизнес в стране на неопределенный срок. Сотрудников местного офиса отправили в оплачиваемый отпуск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Минцифры РФ, уход с рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России.

Отмечается, что операторы «большой четвёрки» подписали контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму в размере 100 млрд рублей. Поставки оборудования ожидаются с 2025 года.