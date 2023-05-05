Глава национальной разведки США Хейнс заявила, что Россия имеет «мощную военную силу»

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Несмотря на потери в ходе спецоперации, Россия продолжает быть «мощной военной силой» и «экзистенциальной угрозой» для США в ядерной сфере. Об этом 4 мая заявили глава американской национальной разведки Эврил Хейнс и глава разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.

Вооруженные силы России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указала Хейнс, России якобы «потребуются годы» для восстановления своих сухопутных войск.

«Но это не означает, что они не являются мощной военной силой», — сказала она, говоря о российском военном потенциале.

В свою очередь, Берриер уточнил, что ВКС России, ВМФ, стратегические силы и войска по проведению операций в киберпространстве в основном не принимают участия в спецоперации на Украине.

«[Речь идёт] о всё ещё экзистенциальной угрозе [США] в плане имеющегося у них [российских военных] ядерного арсенала», сказал он, добавив, что, по его мнению, Россия быстро отстроит сухопутные войска, которые он назвал «истощёнными».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Хейнс заявила, что Вашингтон на данном этапе не считает вероятным использование Россией ядерного оружия в ходе СВО. При этом она уточнила, что Киев ещё не определился с масштабами и направлениями своего контрнаступления.