Вашингтон, 5 мая, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Несмотря на потери в ходе спецоперации, Россия продолжает быть «мощной военной силой» и «экзистенциальной угрозой» для США в ядерной сфере. Об этом 4 мая заявили глава американской национальной разведки Эврил Хейнс и глава разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы России

Как указала Хейнс, России якобы «потребуются годы» для восстановления своих сухопутных войск.

«Но это не означает, что они не являются мощной военной силой», — сказала она, говоря о российском военном потенциале.

В свою очередь, Берриер уточнил, что ВКС России, ВМФ, стратегические силы и войска по проведению операций в киберпространстве в основном не принимают участия в спецоперации на Украине.

«[Речь идёт] о всё ещё экзистенциальной угрозе [США] в плане имеющегося у них [российских военных] ядерного арсенала», сказал он, добавив, что, по его мнению, Россия быстро отстроит сухопутные войска, которые он назвал «истощёнными».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Хейнс заявила, что Вашингтон на данном этапе не считает вероятным использование Россией ядерного оружия в ходе СВО. При этом она уточнила, что Киев ещё не определился с масштабами и направлениями своего контрнаступления.