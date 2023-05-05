Захарова показала видеозапись прибытия Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел ШОС

Нью-Дели, , 08:01 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в индийском штате Гоа с 4 по 5 мая. Видеозапись прибытия опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

На кадрах видно, как Лаврова приветствует индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл на Совет министров иностранных дел стран ШОС в Гоа ещё 4 мая. Главы МИД должны обсудить ситуацию в организации и определить повестку переговоров на будущем саммите содружества, который пройдёт в июле. На предстоящей встрече соберутся лидеры этих государств.