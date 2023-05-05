Лавров прибыл на министерское заседание ШОС
Нью-Дели, 5 мая 2023, 08:01 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в индийском штате Гоа с 4 по 5 мая. Видеозапись прибытия опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
На кадрах видно, как Лаврова приветствует индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.
Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл на Совет министров иностранных дел стран ШОС в Гоа ещё 4 мая. Главы МИД должны обсудить ситуацию в организации и определить повестку переговоров на будущем саммите содружества, который пройдёт в июле. На предстоящей встрече соберутся лидеры этих государств.