Нью-Дели, 5 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в индийском штате Гоа с 4 по 5 мая. Видеозапись прибытия опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

На кадрах видно, как Лаврова приветствует индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.

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Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл на Совет министров иностранных дел стран ШОС в Гоа ещё 4 мая. Главы МИД должны обсудить ситуацию в организации и определить повестку переговоров на будущем саммите содружества, который пройдёт в июле. На предстоящей встрече соберутся лидеры этих государств.