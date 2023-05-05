В МВД опровергли информацию о вооружённом нападении на полицейских в Москве

Москва, , 08:00 — REGNUM Информация о вооружённом нападении неизвестных на сотрудников полиции, приехавших по вызову на Профсоюзную улицу в Москве, не соответствует действительности. Об этом 5 мая сообщил глава управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин в беседе с ТАСС.

Полиция Mvs.gov.ua

«Размещенная информация о нападении неизвестных на сотрудников полиции на Профсоюзной улице не соответствует действительности», — уточнил Васенин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация о нападении вооружённых злоумышленников на сотрудников полиции в городе Москве на Профсоюзной улице появилась около 05:00 мск в Telegram-каналах. Утверждалось, что полицейские приехали на место в связи со срабатыванием сигнализации в банкомате, который якобы пытались вскрыть преступники. Злоумышленники открыли стрельбу по сотрудникам полиции, после чего скрылись с места инцидента.