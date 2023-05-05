Рогов рассказал о планах Киева по затоплению Запорожской области для захвата АЭС

Мелитополь, , 07:44 — REGNUM Подтопления левобережной части Запорожской области намеренно добиваются украинские власти с целью создания условий для форсирования Днепра и дальнейшего взятия под контроль Запорожской АЭС. Такое заявление сделал 5 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Рогов пояснил, что Киев использует ситуацию с повышением уровня воды в Каховском водохранилище как стратегическую составляющую для подготовки плацдарма с целью форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.

По словам Рогова, намеренно добиваясь подтопления более низкой левобережной части Запорожской области, украинские власти преследуют цель затопить минное заграждение на левом берегу Каховского водохранилища.

Как указал Рогов, в регионе установилась сухая погода, сезон дождей завершился, и поэтому есть надежда на стабилизацию уровня воды в водохранилище.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, вероятный прорыв дамбы из-за критически высокого уровня воды в Каховском водохранилище может привести к затоплению территории Запорожской АЭС.

По словам Карчаа, прорыв и затопление создадут функциональные проблемы для эксплуатации АЭС, а также риски для ядерной безопасности. Избежать катастрофы Карчаа предлагает двумя возможными способами: либо ВСУ прекратят обстрелы ЗАЭС и дадут российским специалистам отремонтировать всё, что было повреждено ударами украинской артиллерии, в частности шандоры (перекрытия), и после этого будет сброшена вода и устранена угроза. В ином случае придётся эвакуировать всё население.