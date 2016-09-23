5 Мая
 
7:36

Минобороны обнародовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.Попадание зафиксировано средствами объективного контроля. В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, оказывают авиационную поддержку.

7:32

Минобороны РФ показало боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. Расчеты ЗРК «Стрела-10» противовоздушной обороны круглосуточно продолжают обеспечивать безопасность войск от нападения воздушных объектов противника.

ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.

«Решил продолжить династию. Дедушка у меня в Великую Отечественную войну был танкистом – механик-водитель. Дошел до Берлина. Имеет очень много наград. К сожалению, в живых нет уже его, но есть с кого брать пример», - поделился механик-водитель боевой машины ЗРК «Стрела-10» с позывным «Шило».

7:30

Главное о специальной военной операции на Украине за 4 мая.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

На донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артёмовск. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

В районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской народной республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ «Юг».

Минобороны РФ.