Париж, 5 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Реализации антироссийской стратегии, проводимой Европейским союзом, мешает своей политикой президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Как пояснил автор материала, Макрон вдохновляется политикой французского президента времен холодной войны Шарля де Голля. Этот политик «стремился восстановить господство Франции в Европе, отстранить США от дел континента», а кроме того, де Голль старался свободно выстраивать отношения с Россией и Китаем.

По мнению автора статьи, стремление Макрона вернуться к временам «голлизма», которое французский лидер облекает в такие выражения, как «европейский суверенитет» и «стратегическая автономия», может парализовать Европу, так как у Франции есть возможность наложить вето на «постепенно формирующийся стратегический консенсус».

Также в статье указывается, что Макрон создаёт препятствия для формирования по-настоящему глобальной стратегии Евросоюза, предполагающей сдерживание России, сотрудничество с Соединёнными Штатами и удерживание на дистанции Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США Майк Роджерс осудил действия президента Франции Макрона в ходе его недавнего визита в Китай. Роджерс указал, что Франция не выполняет минимальных требований НАТО по расходам, а также замыкает список стран, предоставляющих военную помощь Киеву.