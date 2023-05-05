Архивы ФСБ: Германия и Финляндия в 1942 году готовили эстонских карателей для атак на севере СССР

Москва, , 07:19 — REGNUM Немецкая и финская разведки создавали из эстонских карателей в период Великой Отечественной войны разведывательно-диверсионные группы (ДРГ), которые должны были помогать нацистским войскам в захвате территорий на севере СССР, говорится в рассекреченных документах из архива Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Эстонские эсэсовцы

В состав ДРГ вошло всего 13 карателей. Подавляющая часть этих диверсантов служила в немецко-фашистских войсках.

Карателей забросили в Архангельскую область с самолета на парашютах в конце августа — начале сентября 1942 года. Они должны были захватить железные дороги, чтобы помешать снабжению советских Вооружённых сил, а также поспособствовать наступлению германской армии на Советский Союз.

Органы госбезопасности смогли обезвредить обе группы в начале ноября 1942 года. При этом четверо диверсантов были ликвидированы, а еще девять человек — удалось задержать.

В ходе допросов каратели рассказали, что им приказали убивать местных жителей после получения от них нужной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года ФСБ обнародовала архивные документы, согласно которым в период Великой Отечественной войны латышские каратели на добровольной основе помогали немецко-фашистским войскам проводить массовые расстрелы и убивать в «душегубках» евреев. При этом их жертвами становились не только мирные граждане СССР, но и жители Франции, Польши, Германии, Австрии и Румынии.