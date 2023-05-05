Кадыров считает, что атака беспилотников на Кремль не повлияет на ход СВО

Москва, , 07:16 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не должна менять запланированный ход спецоперации по защите Донбасса.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кадырова, налёт дронов на Кремль является нападением на президента, государство и на весь народ России. Однако возмездие должно быть хирургически точным, считает Кадыров. Глава Чечни выразил уверенность, что устроенный Киевом теракт преследовал цель заставить Россию дать жёсткий и масштабный ответ вплоть до ковровых бомбардировок украинских городов, но идти на такой шаг не надо.

Кадыров также восхитился мудростью и сдержанностью президента Владимира Путина, который не поддался на гнусную провокацию.

«Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы», — заявил Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что возмездие в своё время несомненно будет, и напомнил, что одна из целей России — это восстановление мировых институтов справедливости, и это произойдёт, когда настанет конец однополярного мира и марионеточных режимов некоторых стран.

После этого, считает Кадыров, и можно спрашивать с виновников и организаторов атаки на Кремль.

В ночь на 3 мая украинский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента в Кремле. Дроны вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нет сомнений в причастности Киева к теракту. Также для Москвы не секрет, что одобрение на такие действия Киев получает в Вашингтоне, указал Песков. Он добавил, что попытки Украины и США убедить мир в том, что они ничего не знают о теракте, смехотворны.

Также в Кремле указали, что Путин совершенно спокойно отреагировал на инцидент, не изменил свой график и работает в прежнем режиме.

4 мая российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что Москва ответит на террористическую атаку со стороны Украины, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что заявления американской стороны относительно удара дронами «поражают цинизмом и абсурдом».