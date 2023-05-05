Москва, 5 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не должна менять запланированный ход спецоперации по защите Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По словам Кадырова, налёт дронов на Кремль является нападением на президента, государство и на весь народ России. Однако возмездие должно быть хирургически точным, считает Кадыров. Глава Чечни выразил уверенность, что устроенный Киевом теракт преследовал цель заставить Россию дать жёсткий и масштабный ответ вплоть до ковровых бомбардировок украинских городов, но идти на такой шаг не надо.

Кадыров также восхитился мудростью и сдержанностью президента Владимира Путина, который не поддался на гнусную провокацию.

«Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы», — заявил Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что возмездие в своё время несомненно будет, и напомнил, что одна из целей России — это восстановление мировых институтов справедливости, и это произойдёт, когда настанет конец однополярного мира и марионеточных режимов некоторых стран.

После этого, считает Кадыров, и можно спрашивать с виновников и организаторов атаки на Кремль.

В ночь на 3 мая украинский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента в Кремле. Дроны вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нет сомнений в причастности Киева к теракту. Также для Москвы не секрет, что одобрение на такие действия Киев получает в Вашингтоне, указал Песков. Он добавил, что попытки Украины и США убедить мир в том, что они ничего не знают о теракте, смехотворны.

Также в Кремле указали, что Путин совершенно спокойно отреагировал на инцидент, не изменил свой график и работает в прежнем режиме.

4 мая российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что Москва ответит на террористическую атаку со стороны Украины, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что заявления американской стороны относительно удара дронами «поражают цинизмом и абсурдом».