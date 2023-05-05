Власти Грузии с 5 мая закроют проезд для легковых автомобилей на границе с Россией из-за ремонта

Тбилиси, , 06:49 — REGNUM Проезд для легковых автомобилей на таможенно-пропускном пункте Казбеги — Верхний Ларс закроется со стороны Грузии с 5 мая на месяц из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе доходов грузинского министерства финансов.

Верхний Ларс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что владельцы легковых машин смогут пользоваться проездами, которые выделены для грузового транспорта. При этом будут наблюдаться некоторые задержки при передвижении по этим участкам.

Для пешеходов режим перехода через таможенно-пропускной пункт не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля движение большегрузных автомобилей закрыли на участке Владикавказ — Верхний Ларс (Военно-Грузинской дороги). Причиной введения ограничения стали неблагоприятные погодные условия. Казбеги — Верхний Ларс является единственным действующим пунктом пропуска на грузино-российской границе.