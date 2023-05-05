В Москве прибывшие на вызов полицейские подверглись обстрелу
В Москве неизвестные открыли стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов
Москва, 5 мая, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Неизвестные лица начали стрелять по полицейским, которые прибыли на вызов в Москве, 5 мая сообщает Telegram-канал Baza.
Иван Шилов ИА REGNUM
Полиция
По предварительной информации, около пяти часов утра трое мужчин пытались вскрыть банкомат на Профсоюзной улице, в результате чего сработала сигнализация.
На место выдвинулся наряд полиции. Преступники, увидев полицейских, открыли стрельбу, а после скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля неизвестные открыли стрельбу по прохожим из автомобиля Porsche Cayenne в городском округе Щербинка в Москве. Один человек получил ранения.