ВСУ начали в целях устрашения ВС России демонстрировать на передовой новые образцы техники НАТО

Донецк, , 06:27 — REGNUM Психологические операции, направленные на деморализацию российских войск, начали проводить ВСУ. Об этом 4 мая сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что украинские войска в целях устрашения российских войск на передовой «показывают свои колонны и новые образцы техники НАТО, а также скопления пехоты».

Военкоры отмечают, что украинские войска резко активизировались, увеличив плотность обстрелов и нарастив число беспилотников, и делают предположение, что нарастание активности происходит в рамках подготовки контрнаступления ВСУ.

Указывается, что украинские войска, по всей вероятности, готовятся к большой эскалации, которая, если следовать логике, должна перейти в попытки прорыва фронта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как предположил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ВСУ могут начать наступление с использованием тяжёлой военной техники в ближайшие дни в связи с окончанием распутицы в зоне проведения СВО.