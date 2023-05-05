Артём, Приморский край, 5 мая, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В городе Артём (Приморский край) внедорожник въехал в людей, ожидавших транспорт на остановке. Как сообщает 5 мая РЕН ТВ, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Скорая помощь

Авария произошла напротив Дворца культуры угольщиков. Автомобиль пробил дорожное ограждение, вылетел на остановку и смог остановиться только в нескольких метрах от неё на газоне.

Детали произошедшего пока не известны, официальные данные о пострадавших не поступали.