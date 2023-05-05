Внедорожник протаранил толпу людей на остановке в Приморье
Артём, Приморский край, 5 мая, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В городе Артём (Приморский край) внедорожник въехал в людей, ожидавших транспорт на остановке. Как сообщает 5 мая РЕН ТВ, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Наталья Селиверстова/РИА Новости
Скорая помощь
Авария произошла напротив Дворца культуры угольщиков. Автомобиль пробил дорожное ограждение, вылетел на остановку и смог остановиться только в нескольких метрах от неё на газоне.
Детали произошедшего пока не известны, официальные данные о пострадавших не поступали.