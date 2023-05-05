Автоэксперт Шапарин: следует вызвать ГИБДД, чтобы защититься от мошенников при ДТП

Москва, , 06:09 — REGNUM Мошенников, которые устраивают или провоцируют ДТП с целью выманить деньги у водителей, можно отпугнуть предложением обратиться в ГИБДД. Об этом рассказал 5 мая вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

Шапарин предупредил, что автомошенники пользуются различными схемами автоподстав. Например, злоумышленник может управлять исчерпавшим свой ресурс, но когда-то дорогим автомобилем и спровоцировать ДТП. Затем водитель-мошенник начинает уверять другого водителя, что тот повредил якобы дорогой автомобиль, и требует немедленно заплатить ему.

Автоэксперт в такой ситуации настоятельно рекомендует предложить обратиться в ГИБДД. Шапарин пояснил, что мошенник не заинтересован в таком исходе ситуации, он не собирается действовать в правовом поле, его цель — выманить деньги у жертвы.

Поэтому если у водителя, столкнувшегося с автомошенниками, есть страховка ОСАГО или КАСКО, то ему рекомендуется сказать одну лишь фразу: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП». После таких слов мошенники, как правило, немедленно исчезают.

«Действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными», — заключил Шапарин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве сотрудник дорожно-патрульной службы приобрёл автомобили люксовых марок Bentley, Porsche и Jaguar для заработка на подставных авариях. Он оформил машины на своих сообщников, после чего договаривался с владельцами «ВАЗов» о срежиссированных дорожных авариях. После этого приезжал на место в качестве сотрудника ДПС и оформлял происшествие.