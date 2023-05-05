«Известия»: в России предложили разрешить уничтожать товары с признаками фальсификации

Москва, , 05:59 — REGNUM Производственные компании в России призвали уничтожать товары, включая продовольственные, которые имеют признаки фальсификации, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ с поправками в закон «О техническом регулировании».

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Его текст подготовила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Глава организации Владислав Ткаченко заявил, что, согласно инициативе, предлагается относить к фальсификатам продукцию, в описании к которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

Он считает, что из-за таких приемов недобросовестные производителям получают сверхприбыли. Журналисты сообщают, что предложение может быть рассмотрено государственной комиссией по противодействию продажам нелегальных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете уничтожения продуктов, изъятых при обращении, но пригодных для употребления в пищу. Авторы инициативы призвали подвергать такую продукцию экспертизе, а после отправлять ее на использование для муниципальных и государственных нужд.