Москва, , 05:35 — REGNUM Авиация ВКС России нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил 5 мая начальник пресс-центра группировки «Запад Сергей Зыбинский.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, удар пришёлся по пункту временной дислокации иностранных инструкторов и сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка.

Помимо этого, бойцы ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений.

В марте МИД России заявил, что США, Британия, Франция и Германия не могут стать нейтральными посредниками по мирному урегулированию на Украине, поскольку эти страны являются участниками конфликта с Россией. В ведомстве напомнили, что указанные государства снабжают украинские войска оружием и разведданными, а также тренируют украинских военных и отправляют наёмников.