Глава МИД Китая заявил Лаврову о готовности совместно с Россией урегулировать кризис на Украине

Гоа, Индия, , 05:09 — REGNUM Заявление о готовности Китая совместно с Россией урегулировать украинский кризис сделал министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в индийском штате Гоа. Об этом 5 мая сообщил МИД Китая.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — сказано в заявлении китайской стороны.

Китайский дипломат указал на усиление двустороннего взаимодействия между Москвой и Пекином после визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте текущего года. Цинь Ган отметил, что КНР и Россия поддерживают активные контакты и продвигают сотрудничество друг с другом на всех уровнях и по всем направлениям.

Отмечается, что обе стороны подтвердили готовность усилить координацию на ключевых площадках многостороннего международного взаимодействия, таких как ШОС, БРИКС, ООН и G20. КНР и Россия намерены совместно «противостоять любым проявлениям гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, отстаивать равноправие и справедливость в мире».

МИД Китая в феврале опубликовал план по мирному решению украинского конфликта. Документ, включающий 12 пунктов. План адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова на намерение Китая создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине отметила, что Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс, стратегические отношения России и Китая значительно укрепились после начала спецоперации на Украине и США остаётся за этим только наблюдать.

При этом в американской разведке сомневаются, что отношения России и Китая укрепятся до уровня союзников по НАТО.