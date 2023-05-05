Москва, 5 мая, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Запрет на полёты беспилотников в российских регионах отбросит отрасль производства беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на уровень 2018 года, а убытки от таких решений могут составить 10 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам производители и разработчики беспилотной техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Их мнения приводит газета «Коммерсантъ». Так, глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев рассказал, что из-за запрета, который ввели еще осенью в десяти регионах России, экономика недополучит примерно 3 млрд рублей.

При этом он указал на то, что таких регионов сейчас стало значительно больше. Генеральный директор «Агримакс Аэро» Максим Чижов заявил, что самые существенные потери будут у сельскохозяйственного сектора.

Глава компании уточнил, что ущерб составит 2,4 млрд рублей. По его словам, речь идет как о недополученной прибыли, так и об убытках разработчиков и производителей беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько российских регионов объявили о запрете на использование БПЛА после того, как в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать двумя дронами Кремль. Первым субъектом РФ, где после инцидента решили запретить полёты беспилотников, стала Москва, где ограничения ввели 3 мая