Сенатор Шейкин предложил в десять раз увеличить штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах

Москва, , 04:50 — REGNUM Штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) водителями электросамокатов предложил увеличить как минимум в десять раз член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. Соотвествующее заявление сенатор сделал 5 мая в беседе с РИА Новости.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

Шейкин указал, что на сегодняшний день максимальный штраф для нарушителя ПДД на электросамокате составляет 1500 рублей. По мнению сенатора, такая сумма слишком мала и не соответствует современным реалиям.

«Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо её увеличить минимум в десять раз», — сказал Шейкин.

Как пояснил сенатор, для увеличения размера штрафа необходимо внести поправки в две статьи Административного Кодекса РФ, выделив ответственность для водителей самокатов, моноколёс и иных средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.

«Правовое регулирование электросамокатов требует совершенствования в части увеличения ответственности за правонарушения», — подчеркнул Шейкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев электросамокатов, обязав ставить их на учёт и получать госномера.

Депутаты разработали поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», согласно которым владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны в течение десяти дней после приобретения поставить его на учёт. После регистрации транспортному средству присваивается госномер, который должен быть размещён на нём.

26 апреля в беседе с ИА REGNUM научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что в России такие средства индивидуальной мобильности, как электросамокаты, нужно отправить в парки, на стадионы и прочие места со специально оборудованные для них. В свою очередь, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев рассказал корреспонденту ИА REGNUM об истории вопроса, а также о том, почему эту проблему нельзя оставлять без внимания и зачем нужен краш-тест для самокатов.