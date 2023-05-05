Небензя назвал смехотворными попытки ряда стран лишить Россию председательства в Совбезе ООН

Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Призывы некоторых стран лишить Россию председательства в Совете Безопасности ООН назвал смехотворными постпред России при ООН Василий Небензя 4 мая в интервью РИА Новости.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Небензя отметил, что Россия возглавляла Совбез ООН в апреле и председательство прошло штатно, без эксцессов, все запланированные мероприятия состоялись. Попытки некоторых стран обвинить Россию в возможном злоупотреблении председательством в Совбезе ООН российский дипломат назвал смехотворными.

Небензя указал также, что призывы передать председательство России кому-нибудь другому на том основании, что она якобы недостойна возглавлять Совет Безопасности, «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за месяц председательства России в Совбезе ООН состоялось несколько встреч и дебатов, организованных российской стороной. 24 и 25 апреля заседания Совбеза Организации Объединённых Наций возглавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В апреле Украина в очередной раз призвала лишить РФ права вето в ООН. Как указал советник главы офисе украинского президента Михаил Подоляк, Россия якобы не должна быть ни председателям, ни обладать правом вето.

Киев периодически выражает недовольство возможностью Москвы блокировать инициированные США антироссийские резолюции.

Право вето в Совбезе ООН есть у пяти постоянных членов: России, Китая, США, Британии и Франции.