Белград, 5 мая, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает газета «Блиц».

EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС Сербская полиция

Ранее местные СМИ сообщали, что по меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в селе Дубона. Согласно последним данным, злоумышленник открыл стрельбу из автомата по толпе людей. После этого он скрылся. На поиски преступника были направлены отряды правоохранительных органов. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б.

Предположительно, он поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе школы в Дубоне. После этого подозреваемый взял дома оружие и убил оппонента, а также его сестру.