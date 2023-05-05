Вашингтон, 5 мая, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, скорее всего, не смогут противостоять российским комплексам противовоздушной обороны (ПВО) и их лучше не применять на Украине, считает ветеран Военно-воздушных сил США, бывший пилот указанных боевых машин Джон Венейбл. Об этом пишет издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он отметил, что F-16 и другие истребителей четвертого поколения, которые не оснащены средствами малозаметности, не способны сопротивляться передовым системам ПВО, включая и российские комплексы С-400. Венейбл пояснил, что противовоздушная оборона России может легко «перехитрить» системы наведения таких самолётов.

Экс-пилот выразил мнение, что передача F-16 Украине никак не повлияет на ход украинского конфликта, в том числе на исход возможного контрнаступления ВСУ, о котором заявляет Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление без поставок американских истребителей F-16. 2 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение стран Запада о предоставлении Киеву истребителей F-16 будет зависеть от исхода контрнаступления ВСУ.