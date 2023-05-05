Марочко допустил начало контрнаступления ВСУ в ближайшие дни в связи с окончанием распутицы

Луганск, , 04:16 — REGNUM ВСУ могут начать наступление с использованием тяжёлой военной техники в ближайшие дни, в связи с окончанием распутицы в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Такую оценку дал 4 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с Ura.ru.

Как указал Марочко, в районе проведения боевых действий установилась высокая плюсовая температура, на сегодняшний день воздух прогрелся до +22 градусов, при этом погода ветреная. Подполковник в отставке пояснил, что такие погодные условия способствуют быстрому осушению почвы.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Марочко отметил, что в ЛНР много степных зон, где почва подсыхает за считанные часы. Поэтому уже к 5 мая установятся условия, благоприятные для передвижения военной техники.

К 9 мая, по словам Марочко, распутица в ЛНР полностью закончится и везде будет сухо, даже на некоторых участках болотистой местности. В таких условиях крайне высока вероятность, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинское командование объяснило тяжёлую ситуацию для ВСУ в Артёмовске применением Россией «климатического оружия», а именно распутицы, которая стала серьёзной проблемой для украинских войск, когда российские силы взяли под огневой контроль ключевые асфальтированные дороги, ведущие в Артёмовск.