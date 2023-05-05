Вечером 5 мая произойдет полутеневое лунное затмение, видимое почти со всей территории России

Москва, , 03:49 — REGNUM Полутеневое затмение Луны будет наблюдаться вечером 5 мая почти со всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Луна Gregory H. Revera

Оно начнётся с 18:14 по московскому времени и завершится 22:31. В учреждении уточнили, что затмение будет достаточно глубоким, но слабым по интенсивности.

Максимальное погружение Луны в полутень Земли можно будет наблюдать в 20:23 по московскому времени. Сотрудники планетария также отметили, что при ясной погоде наблюдатели за затмением легко заметят потемнение северного края небесного тела.

Это природное явление не смогут увидеть жители северо-западных районов и крайнего северо-востока России.

20 апреля на Земле произошло гибридное солнечное затмение, которое наблюдалось лучше всего в юго-восточной части Индийского океана, а также в Индонезии, Восточном Тиморе, Австралии и в западной части Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) распространило информацию о том, что между орбитами Земли и Луны впервые за 10 лет пролетел огромный астероид.

Его назвали 2023 DZ2. Диаметр астероид варьировался от 40 до 90 метров. Он находился на расстоянии 160 тыс. км от Земли.