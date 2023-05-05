Москва, 5 мая, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Правительство работает над тем, чтобы привлечь частные инвестиции в приоритетные производства, за восемь лет объём таких вложений ожидается на уровне не ниже 10 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 мая на стратегической сессии по развитию промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Премьер указал, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство принимает дополнительные меры, чтобы увеличить объёмы частных инвестиций в приоритетные промышленные производства. Так, в конце марта запустили механизм кластерной инвестиционной платформы, который предусматривает предоставление долгосрочных кредитов по льготной ставке.

«Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн и более — уже в текущем [году]», — сказал Мишустин.

Только за последний месяц было одобрено восемь проектов, стоимость которых оценивается в 220 млрд рублей. Ещё более 40 находятся на рассмотрении, поведал Мишустин. Их объём, по его словам, — 1,3 трлн рублей.

Премьер напомнил и о продлении программы предоставления государственных гарантий на поддержку промышленности. Средств на эти целили выделили на треть больше.

Правительство ожидает, что это повысит привлекательность капиталовложений для решения самых неотложных задач, включая модернизацию производства.

Мишустин также рассказал, что в рамках механизма обратного инжиниринга (воспроизведения изделия по готовому образцу) власти страны профинансировали более 100 проектов на общую сумму около 4 млрд рублей. Они направлены на создание новых производств наиболее важных комплектующих.

11 апреля президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что ситуация в некоторых отраслях промышленности, остаётся непростой, нужен постоянный анализ обстановки. Так, сложная ситуация наблюдается в автопроме, лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений.