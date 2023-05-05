Москва, 5 мая, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Некоторые пользователи игровых консолей Xbox в России в ночь на 5 мая столкнулись с проблемой со входом в их аккаунты. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Так, об указанной сложности заявили подписчики сообщества Xbox Community в соцсети «ВКонтакте». В этот паблик входят около 100 тыс. человек.

Желающие совершить вход в учётную запись стали получать сообщения с текстом: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Ряду пользователей, которые попробовали изменить параметры системы доменных имён (DNS), всё же удалось решить проблему.

В октябре 2022 года американская компания Microsoft, которая выпускает консоли Xbox, объявила о том, что совокупное число владельцев консолей Xbox One и Xbox Series S|X в мире составляет около 63 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля стало известно, что Microsoft прекратила гарантийное обслуживание в России консолей Xbox, включая ввезенные в страну официально. Роспотребнадзор посоветовал владельцам приставок обращаться в случае поломки в магазин, в котором они приобретали консоль.