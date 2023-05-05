Москва, 5 мая, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Отношения России и США находятся на грани, и российская сторона работает, чтобы не допустить их провала в пропасть открытого вооружённого конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооружённого конфликта. Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Рябкова, Москва своим спокойным тоном и ответственными заявлениями посылает сигнал всему миру о том, что не намерена допускать падения в эту пропасть прямой войны с США. Однако при этом Россия будет действовать так, чтобы защитить свою территориальную целостность и обеспечить безопасность граждан. Рябков подчеркнул, что все должны понять, что совершать попытки нападения на руководство РФ не может никто.

В Москве же пока считают необъяснимым то, с какой злостью Вашингтон действует в отношении Москвы, указал замминистра. По его словам, в особенности это странно потому, что США предпочитают думать о противодействии РФ и консолидации западного лагеря вместо того, чтобы следить за ситуацией в собственной стране.

«Мы призываем их образумиться», — добавил Рябков, отметив, что бездумная накачка оружием Украины со стороны США уже сделала Вашингтон фактическим участником конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 мая Рябков также указал, что США задействуют своих «марионеток» на Украине для реализации все более опасных провокаций. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с ИА REGNUM указал, что США превратили Украину в новую версию ИГИЛ («Исламское государство», террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и постепенно понимают, что теряют контроль над этим големом. Так он отреагировал на высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что за все действия киевского режима несут ответственность вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы.