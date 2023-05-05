Киев, 5 мая, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Обучение 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) завершено на Украине. Об этом 4 мая заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров в эфире украинского телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Фёдоров отметил, что на финансирование проекта «Армия дронов», который включает производство и применение беспилотников, разными странами мира было собрано $325 млн.

По словам Фёдорова, недавно удалось завершить первую часть проекта обучения операторов дронов. Чиновник уточнил, что обучение прошли 10 тысяч пилотов.

При этом в конце апреля Фёдоров рассказал, что для ВСУ подготовлено семь тысяч операторов БПЛА, а всего на Украине действуют более 20 школ пилотов дронов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из бюджета Украины направят более 860 миллионов долларов на закупку беспилотников для нужд ВСУ, при этом приоритет будет отдан дронам украинского производства. Всего украинское командование намерено создать 60 ударных рот «Армии дронов».