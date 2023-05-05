Москва, , 02:51 — REGNUM Лето 2023 года может стать самым жарким в России за последние 150 лет, сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 4 мая.

Засуха

Так, в течение трёх летних месяцев ожидается экстремальная жара. По всей России температура воздуха будет подниматься выше отметки +40 градусов.

Синоптики полагают, что с аномальной жарой столкнутся жители Москвы, Дальнего Востока, Курской, Белгородской и Тульской областей. Жара установится и Сибири, и на Урале.

В связи с этим серьёзно возрастает пожароопасность.

3 мая эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с ИА REGNUM рассказал, что Европейскому союзу придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный жарой и засухами.

Эксперт согласился с прогнозами относительно того, что аномально малое выпадение осадков в Европе и рост летних температур погрузят регион в долгосрочный и болезненный кризис.