«Вечерние новости»: семь человек погибли и тринадцать пострадали при стрельбе в селе Дубона в Сербии

Белград, , 02:49 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в селе Дубона в Сербии, сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на свои источники.

Пистолет kerttu

Еще 13 человек получили ранения. В совершении преступления подозревают 21-летнего жителя этого населённого пункта

По данным журналистов, его смогли окружить, но он продолжает отстреливаться от полицейских, оказываясь сдаться.