Число погибших при стрельбе в селе Дубона в Сербии увеличилось до семи
Белград, 5 мая 2023, 02:49 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в селе Дубона в Сербии, сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на свои источники.
Еще 13 человек получили ранения. В совершении преступления подозревают 21-летнего жителя этого населённого пункта
По данным журналистов, его смогли окружить, но он продолжает отстреливаться от полицейских, оказываясь сдаться.