Белград, 5 мая, 2023, 02:49 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в селе Дубона в Сербии, сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на свои источники.

kerttu Пистолет

Еще 13 человек получили ранения. В совершении преступления подозревают 21-летнего жителя этого населённого пункта.

По данным журналистов, его смогли окружить, но он продолжает отстреливаться от полицейских, отказываясь сдаться.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 мая в школе в Белграде учащийся седьмого класса открыл стрельбу. Первой жертвой стрелка стал школьный охранник. Всего в результате происшествия лишились жизни девять человек.

Подростка удалось задержать. В его рюкзаке обнаружили пистолет. Полиция считает, что преступник планировал атаку в течение месяца и имел список жертв, а также план здания школы. Вместе со школьником также был задержан и его отец.