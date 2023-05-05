Сергей Лавров приехал в Индию для обсуждения расширения ШОС

Москва, , 02:35 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров 4 мая прибыл в штат Гоа на саммит министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который продлится до 5 мая.

Сергей Лавров Mid.ru

Саммит лидеров ШОС пройдет в начале июля в Нью-Дели, пока же дипломаты решили сверить часы и определить повестку будущих больших переговоров.

В Индии Лаврову оказали дружеский приём. Индийский коллега первым делом поинтересовался, удалось ли отдохнуть после перелёта. Лавров отшутился, что отдыхал аж полтора часа, но главе МИД Индии стоит держать это в тайне.

Высоких гостей курортного Гоа разместили в SPA-комплексе. Здесь постоянно дежурят полицейские, периодически видны корабли береговой охраны, рассказали журналисты.

Индия посвятила безопасности своё председательство в ШОС.