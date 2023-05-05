В минобороны Британии признали факты перепродажи вооружения, направляемого на Украину

Лондон, , 02:33 — REGNUM Случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания в зону боевых действий, признали в министерстве обороны Великобритании. Это следует из письменного заявления замглавы министерства обороны Королевства Джеймса Хиппи, размещённого 4 мая на сайте парламента Великобритании.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Хиппи указал, что британским военным ведомством установлены надёжные процедуры для обеспечения передачи украинской армии вооружения и боеприпасов, идущих через Международный донорский координационный центр.

«Несмотря на отдельные сообщения, (случаи) перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки», — сказано в ответе замминистра минобороны Великобритании на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии «Альба» касательно случаев перепродажи вооружения, поставляемого Лондоном Киеву, до его попадания на передовую украинского конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил американский журналист Сеймур Херш, украинская армия получает оружие от стран Запада и часто сбывает его на чёрном рынке. Журналист утверждает, что подозрения возникли касательно возможной перепродажи элитных переносных ракетных комплексов, способных сбивать самолёты на значительной высоте.

В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что передаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок и далее в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире.