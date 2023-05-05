Посольство в Анкаре подтвердило нападение на российского делегата на саммите ПАЧЭС

Москва, , 02:28 — REGNUM Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Флаг России

4 мая ИА REGNUM писало, что представители Украины пытались устроить провокацию во время выступления и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой. После этого украинская делегация не успокоилась и повторила попытку в кулуарах саммита. Второй инцидент завершился нападением украинца на представителя России.

«На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь», — заявила пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова.

По её словам, случай вопиющий и российская сторона привлекла внимание турецких властей к инциденту и выразила надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание.

Как стало известно, нападению украинцев подвергся секретарь российской делегации Валерий Ставицкий. На появившихся в Сети кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит флаг Украины, пытаясь устроить провокацию за спиной российского делегата. Ставицкий пытался помешать ему и выхватил флаг, после этого Мариковский набросился на него с кулаками.

Ранее Тимофеева рассказал о том, что украинские делегаты на саммите попытались сорвать выступление российских представителей, но потерпели неудачу.

Она назвала действия украинской стороны цирком.