Москва, 5 мая, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Флаг России

4 мая ИА REGNUM писало, что представители Украины пытались устроить провокацию во время выступления и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой. После этого украинская делегация не успокоилась и повторила попытку в кулуарах саммита. Второй инцидент завершился нападением украинца на представителя России.

«На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь», — заявила пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова.

По её словам, случай вопиющий и российская сторона привлекла внимание турецких властей к инциденту и выразила надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание.

Как стало известно, нападению украинцев подвергся секретарь российской делегации Валерий Ставицкий. На появившихся в Сети кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит флаг Украины, пытаясь устроить провокацию за спиной российского делегата. Ставицкий пытался помешать ему и выхватил флаг, после этого Мариковский набросился на него с кулаками.

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Она назвала действия украинской стороны цирком.