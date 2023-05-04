Симферополь, 5 мая, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов прибыл на передовую в зоне специальной военной операции и передал военнослужащим гуманитарную, а также военно-техническую помощь. Об этом руководитель региона написал 4 мая в своем Telegram-канале.

glava. rk. gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

«В преддверии Дня Победы посетил зону ответственности наших подразделений, в том числе на передовой. Приехали не с пустыми руками: передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование», — говорится в сообщении.

Кроме того, Аксёнов вручил отличившимся военнослужащим награды и поздравил бойцов с наступающим праздником. Глава Крыма прикрепил к своему сообщению несколько фотографий и видеозаписей.

На одном из видео он сообщил о высокой активности артиллерии. При этом Аксёнов добавил, что личный состав Вооружённых сил России выполняет все поставленные перед военными задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на Сергея Аксёнова и других руководителей Крыма. Атаку готовили представители украинской разведки.

Сотрудникам ФСБ удалось задержать группу злоумышленников, у которых нашли взрывные устройства, детонаторы, механизмы на радиоуправлении, а также средства отслеживания координат.