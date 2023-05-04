Мелитополь, 5 мая, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил 5 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы, которые слышали около 01:15 жители некоторых районов временно оккупированного нацистами города Запорожья и пригорода, были следствием работы ПВО ВСУ по «Гераням», — написал он в Telegram-канале.

Также в ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровской области. По предварительным данным, там могла сработать система ПВО.