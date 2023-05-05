Премьер Мишустин: в экономику России планируется привлечь не менее 10 трлн рублей инвестиций

Москва, , 01:57 — REGNUM По меньшей мере 10 трлн рублей планируется привлечь в приоритетные направления российской экономики в течение восьми следующих лет, над чем работают власти России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 мая на стратегической сессии по развитию промышленности страны.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, уже в 2023 году предлагается привлечь 2 трлн рублей из инвестиционных источников.

«По поручению президента правительство сейчас принимает дополнительные меры, которые помогут значительно увеличить объемы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн и более — уже в текущем [году]», — сказал Мишустин.

Премьер-министр сообщил что для этих целей в РФ запустили механизм кластерной инвестиционной платформы, предлагающий предоставление долгосрочных займов по льготной ставке. Он отметил, что в рамках этой программы уже получили одобрение 8 проектов, общая стоимость которых оценивается примерно в 220 млрд рублей.

Кроме того, ещё более 40 подобных проектов проходят стадию согласования. В совокупности они предполагают выделение 1,3 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля правительство России одобрило проект федерального закона «О развитии технологических компаний в Российской Федерации». Для этого создадут специальный реестр таких организаций, через который они смогут получать государственную поддержку.

Кроме того, в правительстве считают, что инициатива будет работать на привлечение частных инвесторов к развитию этих компаний.