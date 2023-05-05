Замглавы МИД Рябков: США давно стали прямой стороной конфликта на Украине

Москва, , 01:37 — REGNUM США давно стали прямым участником украинского конфликта, а их целью является уничтожение суверенной независимой России. Такое заявление сделал 4 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал дипломат, США давно ведут гибридную войну против России, а Украина является лишь инструментом в руках Вашингтона.

«Их цель — уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор, у них все больше соблазна играть с идеей о расчленении России, об этом мы тоже сейчас говорим открыто, это прямое посягательство на основы нашего государственного строя», — пояснил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что говорить о непричастности США к украинскому конфликту могут лишь люди, которые «пытаются заморочить голову своим союзникам». По словам Рябкова, международным СМИ внедряют этот нарратив, пытаясь заручиться поддержкой голосов тех, кто не очень склонен разбираться в происходившем.

Замглавы МИД РФ напомнил, что Россия неоднократно излагала генезис трагедии на Украине и объясняла разрушительную роль США в событиях, предшествовавших госперевороту в Киеве в 2014 году и тому, что происходило на протяжении восьми лет после переворота.

Рябков отметил, что все дипломатические усилия России по прекращению агрессии Киева против жителей Донбасса игнорировались и перечеркивались.

«И сейчас они пытаются сделать вид, что они только помогают Киеву в его некой борьбе, это верх цинизма и лицемерия», — указал Рябков.

Дипломат пояснил, что прекращение Киевом попыток добиться своих целей на поле боя зависит именно от Вашингтона, но риторика США перечёркивает все возможности серьёзного разговора на данную тему, так как Белый дом делает ставку на дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал замглавы МИД РФ Рябков, США задействуют своих «марионеток» на Украине для реализации все более опасных провокаций. Рябков отметил, что никого не убедят в обратном любые попытки США отрицать свою причастность к нападению дронов на Кремль. Замминистра также отметил, что Россия готова сделать всё возможное, чтобы никто не совершал посягательства на российское руководство и безопасность РФ.