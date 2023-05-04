Москва, 5 мая, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В Венесуэле задержали главу муниципалитета Эль-Тигре в штате Ансоатеги Эрнесто Паракейма за высказывания в адрес аутистов. Как сообщил в соцсетях генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб, поводом для задержания стали высказывания политика в детском доме для несовершеннолетних с расстройствами аутистического спектра.

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«Эрнесто Паракейма задержан по запросу прокуратуры Венесуэлы за совершение преступлений, разжигающих ненависть к нашим детям с расстройствами аутистического спектра, нашим женщинам, пожилым и уязвимым слоям населения», — написал Сааб в Twitter.

Ранее национальная ассамблея Венесуэлы уже опубликовала заявление, в котором назвала недопустимыми и возмутительными слова Паракеймы в отношении аутистов. Чиновник вызвал скандал тем, что во время посещения одного из детских домов назвал нарисованную детьми картину уродливой и пугающей, а затем распорядился ее стереть.