Москва, , 01:14 — REGNUM Фанаты футбольных клубов «Наполи» и «Удинезе» устроили массовую драку на стадионе сразу после завершения матча 33-го тура чемпионата Италии.

Футбол

4 мая лазурно-белые впервые за 33 года и всего лишь в третий раз в своей истории выиграли первенство страны. По всему Неаполю фанаты решили отпраздновать радостное событие.

Сделать это попытались и болельщики на стадионе в Удине сразу после финального свистка. Они массово выбежали на поле, однако фанаты хозяев радости не оценили. Фанаты «Удинезе» встретили гостей кулаками.

Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Удинезе» и досрочно стали победителями первенства страны. Для них это первое чемпионство с 1990 года. Клуб Лучано Спалетти опережает идущий вторым «Лацио» на 16 очков.