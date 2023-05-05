Члены делегаций ряда стран — участниц ПАЧЭС признались в получении методичек по голосованию

Москва, , 00:44 — REGNUM Признание в получении методичек, где указывалось, как им следует голосовать, сделали члены делегаций, представляющие ряд стан на проходящем в Анкаре заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом 4 мая сообщила глава комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, и. о. руководителя постоянной российской делегации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева в эфире телеканала «Россия 24.

Тимофеева выразила сожаление о том, что некоторые коллеги-депутаты из ряда стран в кулуарах поддерживают Россию и российскую делегацию, но голосуют при этом наоборот. Как пояснила Тимофеева, члены делегаций оправдываются тем, что они получили на руки некие методички, где указано, как именно им следует голосовать, и эти инструкции депутаты не решаются нарушить.

Ольга Тимофеева timofeeva.me

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тимофеева отметила, что участники ПАЧЭС снова не утвердили полномочия российской делегации в организации. По мнению Тимофеевой, ПАЧЭС находится в глубоком кризисе и делегациям нужно задуматься о переосмыслении роли организации.

Кроме того, Тимофеева указала, что Россия приостановит перечисление взносов в ПАЧЭС из-за действий украинской делегации.