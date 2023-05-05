В США застреливший мать, бабушку и сотрудницу McDonald’s мужчина покончил с собой

Штат Джорджия, США, , 00:39 — REGNUM Житель США расстрелял мать и бабушку, а затем убил сотрудницу McDonald’s. После этого мужчина покончил с собой, передает агентство AP.

Стрельба

Инцидент произошёл в городе Молтри, штат Джорджия. Американец сначала пришёл с оружием к матери, затем отправился в соседний дом, где проживала его бабушка. Обеих женщин он, по данным полиции, застрелил. После этого мужчина напал на сотрудницу McDonald’s. Женщина погибла.

Позднее и самого нападавшего нашли мёртвым.

В апреле ИА REGNUM писало, что в результате стрельбы в американском штате Техас погибли пять человек. Вооружённый штурмовой винтовкой злоумышленник ворвался в жилой дом и открыл там стрельбу.