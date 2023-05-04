В США мужчина убил свою семью, сотрудницу McDonald’s и покончил с собой
В США застреливший мать, бабушку и сотрудницу McDonald’s мужчина покончил с собой
Штат Джорджия, США, 5 мая, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Житель США расстрелял мать и бабушку, а затем убил сотрудницу McDonald’s. После этого мужчина покончил с собой, передает агентство AP.
Стрельба
Инцидент произошёл в городе Молтри, штат Джорджия. Американец сначала пришёл с оружием к матери, затем отправился в соседний дом, где проживала его бабушка. Обеих женщин он, по данным полиции, застрелил. После этого мужчина напал на сотрудницу McDonald’s. Женщина погибла.
Позднее и самого нападавшего нашли мёртвым.
В апреле ИА REGNUM писало, что в результате стрельбы в американском штате Техас погибли пять человек. Вооружённый штурмовой винтовкой злоумышленник ворвался в жилой дом и открыл там стрельбу.