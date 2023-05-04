Москва, 5 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Великобритания отправила фрегат с противокорабельными ракетами следить за российскими кораблями в Северном море. Как пишет Sun со ссылкой на источник в сфере обороны, Лондон считает, что корабли ВМФ РФ якобы подошли слишком близко к Великобритании.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Григорович»

«Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании… Фрегат Type 23 отправился в Северное море для ведения наблюдения», — говорится в материале.

Отмечается, что появление российских кораблей якобы является демонстрацией силы перед коронацией Карла III и что корабли могут нести ядерное оружие. Какие-либо доводы и доказательства британская пресса и её источники не приводят.

Однако утверждается, что замечены в Северном море были пять кораблей, среди которых — «Адмирал Григорович», «Одинцово», «Стойкий», «Сообразительный» и два судна поддержки. Все они якобы оснащены ракетами «Калибр».

Источник сообщил газете, что руководство было «осведомлено о небольшом числе российских кораблей, которые проводят учения около Великобритании», и следит за ситуацией.

Однако теперь британские ВМС решили отправить фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами Harpoon, для наблюдения за кораблями РФ, указывает газета.

В апреле Тихоокеанский флот России в ходе проверки боеготовности в акватории Японского моря провёл противолодочные учения, а также стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, были проведены учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника. Минобороны РФ многократно отмечало, что все манёвры российских сил проходят в строгом соответствии с международными правилами.