В селе Успенка под Тюменью пожарным удалось остановить продвижение огня, повреждены 18 строений

Тюмень, , 00:22 — REGNUM Продвижение огня удалось остановить пожарным в селе Успенка Тюменской области. Об этом 4 мая сообщил глава региона Александр Моор в своём Telegram-канале.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил губернатор Тюменской области, в селе Успенка огнём повреждены 18 строений, из них восемь жилых домов. В селе с 19:00 по местному времени действует режим ЧС, все желающие были эвакуированы в пункты временного размещения.

Моор указал, что пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться на территории населённого пункта пока опасно из-за сильного задымления.

Согласно уточнённым данным информационного центра правительства Тюменской области, в Успенке из учреждений соцобслуживания эвакуированы 360 человек.

Кроме того, в пресс-службе УГИБДД по региону уточнили, что въезд в село с трассы закрыт, объезд организован через деревню Ушаково. Движение по федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень в районе села Успенка не затруднено и не ограничено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из жилых домов в селе Успенка, по данным ГУ МЧС по Тюменской области, были эвакуированы 79 человек.